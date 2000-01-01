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В Израиле подорожали квартиры | Фото:16.06 17:22   MIGnews.com

В Израиле подорожали квартиры

В разгар эпидемии коронавируса COVID-19 и карантина цены на квартиры в Израиле по сравнению с февралем и аналогичным периодом прошлого года выросли.

По данным израильских СМИ, число сделок по покупке квартир упало на 70%.

Так, в марте и апреле по сравнению с февралем цены в Иерусалиме выросли на 0,3%, в Хайфе – на 0,4%.

А в Тель-Авиве стоимость недвижимости осталась без изменений. Хотя за год цены в городе выросли на 6%. В среднем по стране цены на жилье взлетели на 3,5% за год.


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