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Россия и Европ обдумывают возможность инвестиций в Ливан | Фото:16.06 17:45   MIGnews.com

Россия и Европа обдумывают возможность инвестиций в Ливан

Российские и европейские компании обдумывают инвестиции в зарождающийся нефтегазовый сектор Ливана по мере того, как он готовится начать бурение на шельфе к концу 2019 года, сказала министр энергетики Ливана Нада Бустани.

Об этом в воскресенье, 16 июня пишет The Times of Israel.

"Несколько крупных компаний посетили Ливан", - сказала 39-летняя министр журналистам в своем офисе в Бейруте. "Мы говорим о российских "Газпроме" и "Лукойле", а также в ближайшее время ожидается визит британской фирмы BP. Интерес также есть у Total (Франция), ENI (Италия) и Novatek (Россия)".

Американские фирмы пока еще не участвовали в торгах. Однако в среду представитель Госдепартамента США Дэвид Саттерфилд сказал Бустани, самому молодому министру в правительстве Ливана, что у Вашингтона "нет проблем с участием американских фирм" в энергетическом секторе. Она назвала это "позитивным шагом".


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