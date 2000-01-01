Абрамович пожертвовал 5 млн долларов Еврейскому агентству
По сообщению организации, известный российско-еврейский миллиардер Роман Абрамович пожертвовал 5 миллионов долларов Еврейскому агентству.
Об этом в воскресенье, 16 июня пишет ресурс Globes.
Источники отмечают, что это самый большой за всю историю, полученный Еврейским агентством подарок, который будет использоваться его международным подразделением для борьбы с растущим антисемитизмом во всем мире.
Абрамович, владелец футбольной команды "Челси" в британской премьер-лиге, стал гражданином Израиля в мае 2018 года. В прошлом году его команда инициировала собственную программу по антисемитизму, в том числе направив игроков с визитом в мемориальный комплекс "Освенцим".
За последние 20 лет он выделил на благотворительность более 1,5 миллиарда долларов. В 2018 году Федерация еврейских общин России наградила Абрамовича за его ключевую роль в развитии еврейской жизни в России, Израиле и других странах мира.
В целом его благотворительность оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.
Председатель Еврейского агентства Исаак Герцог поблагодарил Абрамовича за пожертвование, заявив, что "еврейские общины по всему миру сталкиваются с рекордным количеством антисемитских атак".