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Абрамович пожертвовал 5 млн долларов Еврейскому агентству | Фото:17.06 06:17   MIGnews.com

Абрамович пожертвовал 5 млн долларов Еврейскому агентству

По сообщению организации, известный российско-еврейский миллиардер Роман Абрамович пожертвовал 5 миллионов долларов Еврейскому агентству.

Об этом в воскресенье, 16 июня пишет ресурс Globes.

Источники отмечают, что это самый большой за всю историю, полученный Еврейским агентством подарок, который будет использоваться его международным подразделением для борьбы с растущим антисемитизмом во всем мире.

Абрамович, владелец футбольной команды "Челси" в британской премьер-лиге, стал гражданином Израиля в мае 2018 года. В прошлом году его команда инициировала собственную программу по антисемитизму, в том числе направив игроков с визитом в мемориальный комплекс "Освенцим".

За последние 20 лет он выделил на благотворительность более 1,5 миллиарда долларов. В 2018 году Федерация еврейских общин России наградила Абрамовича за его ключевую роль в развитии еврейской жизни в России, Израиле и других странах мира.

В целом его благотворительность оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Председатель Еврейского агентства Исаак Герцог поблагодарил Абрамовича за пожертвование, заявив, что "еврейские общины по всему миру сталкиваются с рекордным количеством антисемитских атак".


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