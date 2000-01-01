17.05 05:49 MIGnews.com

МВФ сделал удручающий прогноз мировой экономике

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На восстановление мировой экономики после кризиса, который случился из-за пандемии коронавируса и глобального карантина в мире, нужно три года.Только за март 170 стран мира зафиксировали падение экономики, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает "Голос Америки".По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году."Самый большой шок уже прошел. Без медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут случиться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса затмевает горизонт прогнозов ", - сказала Георгиева, отметив, что в марте 170 стран показали экономическое падение.Все же МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году. Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для самых бедных стран."Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране", - отметила Георгиева.