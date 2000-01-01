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Intel намерена инвестировать в Израиль миллионы | Фото:16.05 17:08   MIGnews.com

Intel намерена инвестировать в Израиль миллионы

Американская технологическая корпорация Intel Corp. во вторник подтвердила планы по инвестированию 5 миллиардов долларов (18 миллиардов шекелей) в совершенствование производства на своем заводе в израильском Кирьят-Гате.

Об этом в среду, 16 мая сообщает The Times of Israel.

В рамках масштабного инвестиционного плана, который должен быть одобрен соответствующими правительственными учреждениями в Израиле в ближайшие несколько недель, Intel потратит около трех миллиардов шекелей на приобретение продукции у локальных поставщиков и расширит штат своих сотрудников на 250 человек, говорится в заявлении Министерства финансов Израиля.

Отметим, что это является первыми значительные инвестициями международных компаний в Израиле с момента реализации налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

В рамках инвестиционного плана ожидается, что Intel получит 5-процентную налоговую скидку до конца 2027 года, а также грант правительства в размере 700 миллионов шекелей.

Еще столько же денег американское предприятие получит, если продолжит инвестировать средства в технологическое совершенствование производства.
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