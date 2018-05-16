Японцам мало 300 своих компаний в РФ

Объем внешней торговли и количество работающих в России японских предприятий малы - если рассматривать этот факт с позиций двустороннего японо-российского экономического потенциала.
Как известно, в России сейчас насчитывается примерно 300 японских компаний, но это не отражает потенциал взаимовыгодного сотрудничества стран, поэтому бизнесмены подпишут ряд соглашений о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.
Председатель представительства в РФ Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROTOBO) Саито Даисукэ заявил, что речь идет о контрактах в сферах энергоресурсов, промышленности на Дальнем Востоке, а также цифровой экономики, пишет РИА.
Сообщается, что Японский премьер Синдзо Абэ будет почетным гостем ПМЭФ, он примет участие в открытии перекрестного Года культуры двух стран в Большом театре в Москве.
Справка. Международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.