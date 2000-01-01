17.05 07:12 MIGnews.com

В Лоде построят 17 000 новых квартир, школы и детсады

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Министр финансов Моше Кахлон, министр строительства Йоав Галант, глава жилищного штаба Авигдор Ицхаки, глава Земельного управления Адиэль Шомрон и мэр Лода Яир Ревиво подписали во вторник, 16 мая, так называемое зонтичное соглашение (“эскем гаг”) по развитию Лода и строительству новых районов на более чем 17 тысяч квартир. Церемония прошла в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.Всеобъемлющее и комплексное соглашение включает в себя строительство новых домов на 17.237 квартир, промышленные, офисные и торговые помещения общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров, а также выделение бюджета на модернизацию и ремонт городской инфраструктуры, проезжей части и тротуаров, создание велосипедных дорожек, скверов и парков.В рамках проекта будут построены новые дома в черте Лода - в общей сложности, на 3.130 квартир, а также возведены новые, современные и благоустроенные районы на территории поселков Бен-Шемен и Нир-Цви - эти участки войдут в новые границы города Лод. Кроме того, в проект входит строительство 3.000 единиц жилья в рамках обновления города - речь идет, в том числе, о проектах “пинуй-бинуй” и о застройке участков, ранее использовавшихся в ином назначении.“Эскем гаг” предусматривает также модернизацию транспортной системы города, строительство дорог, соединяющих восточную и западную часть Лода с его центром, прокладывание трассы 200, которая объединит 431 трассу с 1 и 40 шоссе. Будет также построена третья в Лоде железнодорожная станция: она разместится в северной промзоне города. На территории центрального железнодорожного вокзала города будет создан транспортный центр для всех видов общественного транспорта.В Лоде появится множество новых рабочих мест: промышленные зоны будут размещены возле железнодорожной станции и автомобильных дорог, связывающих Лод со всей страной, там же будут построены коммерческие и торговые центры.Программа развития Лода предусматривает также строительство новых общественных зданий: два общественных центра, пять домов культуры, четыре библиотеки, пять спортивных центров, 49 синагог и 8 микв, ясли на 97 групп, детские сады на 129 групп, школы на 574 класса и 59 классов для особых детей (“хинух меюхад”). Государство выделит также средства на обновление фасадов в Старом городе Лода, создание скверов и парков, велосипедных дорожек.“Сегодня мы подписываем соглашение по одному из самых крупных проектов в стране, объем инвестиций в его реализацию составит 6,9 миллиарда шекелей. - заявил министр финансов Моше Кахлон. - Наше правительство борется с дороговизной жизни, решает жилищный кризис и стимулирует рост экономики. Статистические данные о наметившемся снижении цен на жилье - результат нелегкой работы. Нам достался худший жилищный кризис за последние 12 лет. Я взял на себя эту задачу и выполняю ее. Мы будем строить и строить, пока кризис не окажется позади”.