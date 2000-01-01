16.04 20:41 MIGnews.com

Минтранс ввел в действие ряд новых сервисов

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Начиная с 16 апреля, Министерство транспорта Израиля ввело в действие ряд новых сервисов. Теперь в аэропорту имени Бен-Гуриона предоставляется возможность получения некоторых услуг, связанных с регистрацией автотранспорта и оформлением водительских удостоверений. Так, можно получить дубликат водительских прав и лицензию на владение транспортным средством, выполняющую также функции техпаспорта ("ришайон рехев"), и оплатить соответствующую пошлину.С этой целью в зале прилета центральной воздушной гавани страны на территории Третьего терминала установлен специальный аппарат ("ришьомат"). Об этом нововведении сообщил сегодня министр транспорта и разведки Исраэль Кац.Кроме того, в зале прилета Минтранс открыл новый центр обслуживания. Здесь можно оформить электронную карточку "рав-кав" (транспортная карта для осуществления поездок на общественном транспорте в Израиле) и пополнить ее баланс.Эта услуга особенно актуальна для новых репатриантов, израильтян, вернувшихся в страну на постоянное место жительства (граждане со статусом "тошав хозэр"), и туристов. На месте можно оформить карточку "рав-кав", приобрести абонементы на проезд и получить всю необходимую информацию о работе общественного транспорта в Израиле. Часы работы центра: с воскресенья по четверг с 7:00 до 23:00, по пятницам - с 7:00 до 15:00.Минтранс постоянно расширяет сеть компьютеризированных автоматов для самостоятельного получения документов в крупных торговых центрах страны. С сегодняшнего дня услуга доступна в следующих ТЦ: "Азриэли" в Тель-Авиве, "Аялон" в Рамат-Гане, "ха-Цафон" в Хайфе, "Офарим" в Петах -Тикве, "Йокнеам", "Ха-Шарон" в Натании. Также специальные аппараты установлены в офисах Управлениях регистрации автотранспорта в Беэр-Шеве, Хайфе, Петах -Тикве, Иерусалиме, Холоне и Акко.Говоря о расширении сервиса в аэропорту Бен-Гурион, министр транспорта и разведки Исраэль Кац отметил: "Увеличение числа аппаратов для самостоятельного получения водительских документов призвано повысить уровень обслуживания водителей - сэкономить им время и сократить очереди в офисах Управления регистрации автотранспорта".В прошлом был году зарегистрирован рост числа водителей, воспользовавшихся этой автоматизированной услугой на 40%. Согласно данным Минтранса, в 2017 году посредством аппаратов для самостоятельного получения документов было осуществлено 1,7 миллиона операций. Для сравнения, в 2016 году это число составило около миллиона. Автоматы установлены в десятках филиалов сети "Супер-Фарм", офисах Управления регистрации автотранспорта и торговых центрах.Следует отметить, что для того, чтобы воспользоваться автоматом для самостоятельного получения документов, необходима кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта.Список автоматов по всей стране: