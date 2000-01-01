Уставной капитал ВБ могут увеличить на $13 млрд

Америка поддерживает увеличение уставного капитала Всемирного банка (ВБ) на $13 млрд. Бытует мнение, что уже на этой неделе глава Минфина США Стивен Мнучин официально выскажется в поддержку увеличения капитала ВБ.
Весенняя сессия ВБ и Международного валютного фонда (МВФ) пройдет в Вашингтоне с 16 по 22 апреля, пишет The FT.
Справка. Всемирный банк (The World Bank) - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.
Два тесно связанные между собой учреждения в составе Всемирного банка - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР) - предоставляют займы по низким процентным ставкам, под нулевой процент или в виде грантов странам, не имеющим доступа к международным рынкам капитала или имеющим такой доступ на невыгодных условиях.