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Уставной капитал ВБ могут увеличить на $13 млрд 17.04 02:19   MIGnews.com

Уставной капитал ВБ могут увеличить на $13 млрд

Америка поддерживает увеличение уставного капитала Всемирного банка (ВБ) на $13 млрд. Бытует мнение, что уже на этой неделе глава Минфина США Стивен Мнучин официально выскажется в поддержку увеличения капитала ВБ.

Весенняя сессия ВБ и Международного валютного фонда (МВФ) пройдет в Вашингтоне с 16 по 22 апреля, пишет The FT.

Справка. Всемирный банк (The World Bank) - международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам.

Два тесно связанные между собой учреждения в составе Всемирного банка - Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР) - предоставляют займы по низким процентным ставкам, под нулевой процент или в виде грантов странам, не имеющим доступа к международным рынкам капитала или имеющим такой доступ на невыгодных условиях.
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