Япония вводит налог для туристов

С 07.01.2019 года в стране вводят дополнительный налог за выезд из страны - придется заплатить порядка 1000 иен ($9). Налог касается не въезда, а именно выезда, чтобы свой вклад в казну родины вносили и японские путешественники. Соответствующий закон правительство Японии приняло на днях.
Налог "на выезд" из страны поможет развивать инфраструктуру и сферу предоставления услуг, а также обеспечит комфортное пребывания туристов в стране во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году.
Стоит отметить, что есть категория пользователей транспортных услуг, которых освободят от уплаты налога. В первую очередь, это дети до 2 лет, а также транзитные пассажиры. Чтобы считаться таковыми, необходимо покинуть страну в течение 24 часов с момента пересечения государственной границы, пишет TTgasia.
Выездной налог будет автоматически включен в стоимость билетов на все виды транспорта, которые направляются за пределы Японии.
В правительстве констатируют повышение интереса иностранных туристов к стране. Ожидается, то в 2020 году страну посетит 40 млн человек.