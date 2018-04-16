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Япония вводит налог для туристов 16.04 22:17   MIGnews.com

Япония вводит налог для туристов

С 07.01.2019 года в стране вводят дополнительный налог за выезд из страны - придется заплатить порядка 1000 иен ($9). Налог касается не въезда, а именно выезда, чтобы свой вклад в казну родины вносили и японские путешественники. Соответствующий закон правительство Японии приняло на днях.

Налог "на выезд" из страны поможет развивать инфраструктуру и сферу предоставления услуг, а также обеспечит комфортное пребывания туристов в стране во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году.

Стоит отметить, что есть категория пользователей транспортных услуг, которых освободят от уплаты налога. В первую очередь, это дети до 2 лет, а также транзитные пассажиры. Чтобы считаться таковыми, необходимо покинуть страну в течение 24 часов с момента пересечения государственной границы, пишет TTgasia.

Выездной налог будет автоматически включен в стоимость билетов на все виды транспорта, которые направляются за пределы Японии.

В правительстве констатируют повышение интереса иностранных туристов к стране. Ожидается, то в 2020 году страну посетит 40 млн человек.
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