16.04 11:11 MIGnews.com

В аэропорту Бен-Гурион начнут выдавать водительские права

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Впервые в истории Израиля начиная с сегодняшнего дня, 16 апреля, граждане страны смогут получать водительские права в международном аэропорту Бен-Гурион.Права можно будет получить в компьютеризированной стойке министерства транспорта “ришомат” в терминале №3 в зале прилетов.В дополнение к этому иностранцы, прибывающие в Израиль там же смогут получать и заряжать карточки “рав-кав” , с помощью которых можно оплачивать любые виды общественного транспорта на всей территории страны.