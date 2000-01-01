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16.04 11:11   MIGnews.com

В аэропорту Бен-Гурион начнут выдавать водительские права

Впервые в истории Израиля начиная с сегодняшнего дня, 16 апреля, граждане страны смогут получать водительские права в международном аэропорту Бен-Гурион.

Права можно будет получить в компьютеризированной стойке министерства транспорта “ришомат” в терминале №3 в зале прилетов.

В дополнение к этому иностранцы, прибывающие в Израиль там же смогут получать и заряжать карточки “рав-кав” , с помощью которых можно оплачивать любые виды общественного транспорта на всей территории страны.
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