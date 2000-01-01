16.03 18:21 MIGnews.com

Саудовская Аравия и Китай подписали соглашения на $65 млрд

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Китай и Саудовская Аравия в четверг, 16 марта, во время визита саудовского короля Салмана в Пекин подписали меморандумы о взаимопонимании и письма о намерениях, которые потенциально могут стоить около 65 миллиардов долларов.Заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Мин сделал это заявление в Доме народных собраний в Пекине.В пятницу, 17 марта, король Саудовской Аравии также проведет встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.По словам замглавы МИД КНР, стороны провели обмен мнениями по важным международным и глобальным вопросам. Чжан Мин также сказал, что стороны выразили четкую позицию по вопросам борьбы с терроризмом.