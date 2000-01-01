16.03 17:58 MIGnews.com

Биби приедет с самой большой бизнес-делегацией в Китай

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на следующей неделе посетит Китай с официальным визитом. Глава израильского правительства прибудет с 5 министрами и самой крупной в истории Израиля делегацией деловых кругов.В ходе визита Нетаниягу встретится с тремя высокопоставленными лицами: председателем КНР Си Цзиньпином, который примет Биби за официальным обедом, премьер-министром и главой китайского парламента.Помимо дипломатических встреч, Нетаниягу также возложит венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.Основное внимание поездки будет уделено развитию двусторонней торговли. Сообщается, что стороны подпишут ряд экономических соглашений, направленных на то, чтобы обеспечить Израилю лучший доступ к китайским рынкам.Последний визит Биби в Китай был в мае 2013 года.