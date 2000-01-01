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Федеральный Резерв увеличил процентную ставку до 1% 16.03 16:09   MIGnews.com

Федеральный Резерв увеличил процентную ставку до 1%

Федеральный Резерв США в третий раз с момента финансового краха 2008 года поднял учетную ставку.

Ставка поднята на 0,25% и доведена до 1% годовых.

Шеф Федерального Резерва Джанет Йеллен заявила, что американская экономика “демонстрирует признаки выздоровления”, что, в свою очередь, позволяет подталкивать ставку к исторически нормальным значениям.

Ранее министерство торговли США сообщило о том, что потребительские цены увеличились в феврале этого года на 2,7% , по сравнению с февралем прошлого года.

Также несколько увеличился объем продаж в розничных сетях, а индекс рынка жилья достиг рекордного значения, начиная с 2005 года.
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