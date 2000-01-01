16.03 10:56 MIGnews.com

Британия: Возможны утечки данных на финансовых рынках

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Глава британского парламентского комитета попросил регулятора проанализировать сообщения СМИ, в том числе одно, опубликованный Reuters, о необычных движениях на финансовых рынках накануне выпуска официальных экономических данных."Я видел недавние сообщения в прессе, которые указывают на то, что статистика может просачиваться до официального выпуска и что эта информация используется для нечестного выигрыша на финансовых рынках", - написал в своем письме председатель Комитета по казначейству Эндрю Тири в Управление по финансовому поведению."Управление по финансовым вопросам захочет рассмотреть этот вопрос, если он этого еще не сделал, учитывая, что одна из его целей заключается в защите и повышении целостности финансовой системы Великобритании", - говорится в письме.Агентство Reuters сообщило во вторник, 14 марта, что 8 раз за последние 12 месяцев отношение фунта к доллару менялось за несколько минут до выхода номеров розничной продажи таким образом, чтобы правильно предвидеть направление валюты после публикации данных.