16.02 14:47 MIGnews.com
Amazon обвинили в "дискриминации" палестинцев
Левые организации обвинили Amazon в "дискриминации" палестинцев, проживающих на Западном берегу.
Об этом сообщает газета Financial Times
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Уточняется, что интернет-гигант бесплатно доставляет товары на сумму выше 49 долларов только в еврейские поселения в Иудее и Самарии, а палестинцам приходится раскошеливаться.
По словам пресс-секретаря компании Ника Кэплина, жители ПА тоже могут получать посылки бесплатно, если обозначат в своем адресе не Палестинскую автономию, а Израиль.
Тем временем организация "Шалом Ахшав" обвиняет Amazon в ущемлении прав палестинцев, отметив, что израильтяне "наслаждаются привилегиями гражданства", жители ПА не могут этого сделать.
По данным издания, в Эфрате почтовое отделение завалено посылками, а в деревне Бейт Фаджар почты вообще нет.
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