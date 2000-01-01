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Amazon обвинили в `дискриминации` палестинцев | Фото:16.02 14:47   MIGnews.com

Amazon обвинили в "дискриминации" палестинцев

Левые организации обвинили Amazon в "дискриминации" палестинцев, проживающих на Западном берегу.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Уточняется, что интернет-гигант бесплатно доставляет товары на сумму выше 49 долларов только в еврейские поселения в Иудее и Самарии, а палестинцам приходится раскошеливаться.

По словам пресс-секретаря компании Ника Кэплина, жители ПА тоже могут получать посылки бесплатно, если обозначат в своем адресе не Палестинскую автономию, а Израиль.

Тем временем организация "Шалом Ахшав" обвиняет Amazon в ущемлении прав палестинцев, отметив, что израильтяне "наслаждаются привилегиями гражданства", жители ПА не могут этого сделать.

По данным издания, в Эфрате почтовое отделение завалено посылками, а в деревне Бейт Фаджар почты вообще нет.


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