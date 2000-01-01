16.02 10:08 MIGnews.com

БАГАЦ: все посылки будут проверяться таможенной службой

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Верховный суд Израиля постановил, что с сегодняшнего дня, 16 февраля, все посылки, прибывающие в Израиль будут проверяться таможенной службой.Компания Почта Израиля теперь обязана подавать “декларацию импорта “ таможенной службе на каждую посылку, прибывающая в международный аэропорт Бен-Гурион. В декларации, среди прочего, следует указывать вес и ценность посылки. Посылка может быть растаможена только после получения декларации об импорте. Через Почту Израиля в страну поступает 99% посылок, и до сего дня у нее не было обязанности подавать подобную декларацию. Отныне посылки от Amazon, Aliexpress, NEXT и т.п обязаны сопровождаться подобной декларацией.Предполагается, что компания Почта Израиля столкнется со значительными трудностями в выполнении данного приказа БАГАЦа, а также с финансированием дополнительных издержек, которые оно порождает. Компания Почта Израиля, по информации газеты Едиот Ахронот, подала заявку с просьбой признать ее “таможенным агентом”. В управлении налогообложения в связи с этим сообщили: “Отношение релевантных налоговых органов к таможенным агентом следующее - во всем, что связано с карго, прибывающим в Израиль, следует подавать декларацию импорта, начиная с первого шекеля стоимости. Более того, до тех пор, пока требуется разрешение соответствующих инстанций, таможенный агент обязан подавать декларацию импорта”.Портал ynet пишет, что это - “хорошая новость для страны, но плохая - для потребителей”. Государство сможет собирать больше налогов, но посылки будут приходить с опозданием, а покупатели будут вынуждены платить больше и несколько десятков шекелей различных дополнительных тарифов на обработку посылок. По данным портала ynet “компьютерный сбор” на обработку посылки составит 18 шекелей, плюс десятки шекелей за дополнительные дни хранения.До сегодняшнего дня таможня делала лишь выборочные проверки посылок. Таким образом, значительная часть получателей не платила таможенные сборы - не по собственной инициативе и сама того не зная.БАГАЦ принял решение обязать Почту Израиля к тотальной проверке всех посылок после подачи петиции налоговым управлением и министерством финансов , а также Организацией Таможенных Агентов и Торговой Палатой Израиля. Авторы петиции утверждали, что государство допустило “создание маршрута контрабанды”. БАГАЦ отверг петицию - но постановил, что Почта теперь обязана проверять все посылки.Петиция была подана потому, что компании-перевозчики обязаны декларировать 100% поступающего в страну карго и держать профессиональных агентов для растаможки. Компания Почта Израиля, однако, была обязана проводить лишь выборочные проверки и не обязана была содержать агентов для таможенного клиринга.