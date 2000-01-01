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Nakonu.com
16.02 14:36 MIGnews.com
Экономический календарь: новости валютного рынка
Подборка новостей, которые могут повлиять на валютный рынок, подготовлена для Вас командой Dukascopy ТВ.
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