Нетаниягу предложил выделить Нагарии денег после наводнения
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представит на утверждение правительства решение о выделении 30 млн шекелей Нагарии на ликвидацию ущерба от наводнения.
В начале этой недели он посетил город и поручил генеральному директору министерства главы правительства Ронену Перецу подготовить правительственную программу по ликвидации последствий наводнения, разработанную совместно с министрами внутренних дел, туризма, строительства энергетики, экологии и финансов.
Она предусматривает выделение бюджета на восстановление города в ближней и дальней перспективе, расчистку улиц, модернизацию пострадавших от наводнения муниципальной и туристической инфраструктур.
Правительство примет решение о продвижении и внесении дополнений в программу реновации системы дренажа, о создании в верховье реки Гаатон гидротехнических сооружений для предотвращения подобных инцидентов в будущем и о создании рабочей группы, которая будет заниматься устранением бюрократических препонов и обеспечит своевременную реализацию программы.