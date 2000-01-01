16.01 20:59 MIGnews.com

Нетаниягу предложил выделить Нагарии денег после наводнения

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу представит на утверждение правительства решение о выделении 30 млн шекелей Нагарии на ликвидацию ущерба от наводнения.В начале этой недели он посетил город и поручил генеральному директору министерства главы правительства Ронену Перецу подготовить правительственную программу по ликвидации последствий наводнения, разработанную совместно с министрами внутренних дел, туризма, строительства энергетики, экологии и финансов.Она предусматривает выделение бюджета на восстановление города в ближней и дальней перспективе, расчистку улиц, модернизацию пострадавших от наводнения муниципальной и туристической инфраструктур.Правительство примет решение о продвижении и внесении дополнений в программу реновации системы дренажа, о создании в верховье реки Гаатон гидротехнических сооружений для предотвращения подобных инцидентов в будущем и о создании рабочей группы, которая будет заниматься устранением бюрократических препонов и обеспечит своевременную реализацию программы.