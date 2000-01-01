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Минздрав запретил ввоз клубники из Газы: что произошло | Фото:16.01 18:21   MIGnews.com

Минздрав запретил ввоз клубники из Газы: что произошло

Министерство здравоохранения запретило ввоз клубники из сектора Газа в Израиль.

Таким образом в ведомстве отреагировали на изъятие большого количества контрабандной ягоды, передает "Аруц Шева".

В частности, 16 января полиция провела проверку на рынке в Рамле. Двое мужчин в возрасте 21 и 33 года не смогли объяснить, откуда была завезена продукция. Позже выяснилось, что 167 картонных коробок клубники общим весом более тонны доставлены из Газы в Израиль контрабандой.

Торговцев в итоге арестовали, а по данному факту было начато расследование. Теперь ожидается, что цена клубники на следующей неделе должна составить 30 шекелей за килограмм.

По данным Kan, контрабандная продукция, при выращивании которой, возможно, использовали ядохмимикаты, была доставлена из Газы сначала в Иудею и Самарию, а оттуда – на рынки в Израиле. Специалисты предположили, что ягоды могут содержать пестициды и представлять опасность для здоровья.


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