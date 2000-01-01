Израиль: цены продолжают расти

В Израиле в индекс потребительских цен вырос на 0,4% в октябре.
Такие данные приводит Центральное бюро статистики, передает Globes.
Уточняется, что с начала 2019 года и по октябрь цены выросли на 1%. Больше всего подорожали одежда и обувь – на 6,9%.
Далее по списку: овощи и фрукты – на 2%, продукты – на 0,7%. Зато в сфере культуры и развлечений цены наоборот снизились на 1,2%. В свою очередь, цены на жилье продолжают демонстрировать стабильный рост – на 0,2% (по сравнению с июлем-августом). А за год жилье подорожало на 1,9%.