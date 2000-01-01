Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Индекс потребительских цен продолжает расти | Фото:15.11 15:08   MIGnews.com

Израиль: цены продолжают расти

В Израиле в индекс потребительских цен вырос на 0,4% в октябре.

Такие данные приводит Центральное бюро статистики, передает Globes.

Уточняется, что с начала 2019 года и по октябрь цены выросли на 1%. Больше всего подорожали одежда и обувь – на 6,9%.

Далее по списку: овощи и фрукты – на 2%, продукты – на 0,7%. Зато в сфере культуры и развлечений цены наоборот снизились на 1,2%. В свою очередь, цены на жилье продолжают демонстрировать стабильный рост – на 0,2% (по сравнению с июлем-августом). А за год жилье подорожало на 1,9%.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
Холон: состояние 8-летней девочки улучшилось
15:30
ФРГ:родителей будут штрафовать за невакцинацию детей от кори
14:50
Стокгольм: из здания правительства вынесли оружие и патроны
14:39
Найдена связь между выхлопными газами и раком мозга
14:18
"Исламский джихад" обиделся на ХАМАС
13:27
15-летний ребенок спас свою сестру из пасти крокодила
13:05
Секретно: соглашение Нетаниягу на заседании правительства
12:42
Семьи жертв террора подали в суд на ХАМАС
12:21
Хаменеи: нужно избавить от таких бандитов, как Нетаниягу
12:02
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
11:41
Юго-восточную Францию завалило снегом
11:28
Эдельштейн о маркировке продуктов: будут последствия
11:09
Египет укрепляет связи с Сирией
10:48
В Италии открыли приюты для разведенных мужчин
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus