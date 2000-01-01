Эдельштейн о маркировке продуктов: будут последствия
Спикер Кнессета Юли Эдельштейн направил письмо с возмущениями президенту Европейского парламента Давиду Сассоли по поводу недавнего решения Европейского Суда относительно маркировки товаров из Иудеи и Самарии.
"Я глубоко обеспокоен тем, что решение суда может подорвать политические и экономические связи между Израилем и Европейским союзом и иметь далеко идущие негативные последствия для перспектив мира между Израилем и его соседями на Ближнем Востоке", – написал Эдельштейн, передает "Аруц Шева".
По его словам, вышеупомянутое судебное решение демонстрирует политику двойных стандартов по отношению к Израилю и территориям, находящимся под его контролем.
"Я полагаю, что из десятков таких областей по всему миру только Иудея, Самария и Голанские высоты подпадают под такие правила маркировки. Суд решил не обращать внимания на глубокую историческую связь между еврейским народом и всей землей Израиля", – добавил спикер Кнессета.
По словам Эдельштейна, суд предписал дифференцированное отношение к арабам и евреям на основе этнической принадлежности, постановив, что на этикетках продуктов должно быть указано не просто "Западный берег" или "Голанские высоты", а что продукты поступают из Еврейского поселения – чтобы потребители не приняли эти товары за арабские.
"Введя это требование, суд предрешает исход израильско-палестинских переговоров. Это противоречит давней позиции Европейского союза и международного сообщества в целом, что двусторонние шаги и переговоры являются единственным способом разрешения этого конфликта", – подчеркнул он.