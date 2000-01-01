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ПриватБанк выиграл апелляцию против Коломойского 15.10 17:53   MIGnews.com

ПриватБанк выиграл апелляцию против Коломойского

Украинский государственный "ПриватБанк" выиграл в Апелляционном суде по делу о подтверждении юрисдикции рассмотрения иска к украинскому олигарху Игорю Коломойскому, у которого также имеется израильское гражданство, и его партру Геннадию Боголюбову. Судебное решение об аресте активов, вынесенное в 2017 году, останется в силе вплоть до решения суда в рассмотрении по существу.

В вердикте, вынесенном Апелляционнымо судом, говорится, что "банк имеет достаточно оснований для судебного разбирательства для полного возмещения 1,9 млрд долларов (включая проценты - 3 млрд долларов), как заявлено в исковых требованиях". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Судьи Апелляционного суда постановили, что, "при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах", то иск ПриватБанка к бывшим владельцам должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказался предоставить разрешение на обжалование решения, и, кроме того, обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек. Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом должным образом.


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