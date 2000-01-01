16.10 03:33 MIGnews.com

Кахлон огласил пенсионные фонды с низкими комиссионными

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Министр финансов Моше Кахлон (“Кулану”) и Управление рынком капитала огласили названия четырех пенсионных фондов, которые представили самые низкие тарифы на ведение счета в качестве варианта избрания пенсионного фонда по умолчанию. Это “Альтшулер-Шахам”, “Мейтав-Даш”, “Псагот” и “Хальман-Альдуби”. Представленные вышеназванными фондами тарифы будут распространяться на тех, кто присоединится к избранным фондам на 10 лет.“Мы продолжаем революционное снижение тарифов пенсионных фондов, начатое нами два года назад, - отметил Моше Кахлон. - Клиенты этих фондов смогут сэкономить к выходу на пенсию дополнительно сотни тысяч шекелей. Много лет только говорили о снижении пенсионных комиссионных - а Минфин и Управление рынком капитала реализуют реформу, которая добивается этого на деле. Я призываю всех работников страны позаботиться о своем будущем и присоединиться к фондам, выигравшим тендер, к пенсионному возрасту вы и ваши семьи получите существенную выгоду”.Уменьшение размера комиссионных в сравнении с максимальными сборами позволит работникам получать после выхода на пенсию на тысячи шекелей в год больше, а общий объем дополнительных накоплений за весь период достигнет сотен тысяч шекелей. Свои предложения государству представили шесть пенсионных фондов, были выбраны четыре с самыми выгодными условиями.В соответствии с инструкциями, работодатели будут регистрировать работников в одном из четырех фондов “по умолчанию” (если, конечно, работник не дал им другого распоряжения). Новые правила начинают действовать с 1 ноября 2018 года, срок действия выбранных фондов составит три года.Пенсионные фонды “Альтшулер-Шахам” и “Хальман-Альдуби” будут взимать 1,49% на ежемесячные вклады и 0,1% с накоплений, фонд “Мейтав-Даш” будет взимать 2,49% на ежемесячные вклады и 0,05 с накоплений, компания “Псагот” будет взимать 0,905% с ежемесячных вкладов и 0,08% с накоплений.Для наемных работников, которые в настоящий момент платят максимальные комиссионные пенсионным фондам, ожидается увеличение вкладов на 16%. В соответствии с проверками, проведенными Управлением рынком капитала, для наемного работника, получающего среднеизраильскую зарплату, к выходу на пенсию сэкономленная на комиссионных сумма достигнет 10.800 шекелей в год. Ожидается также, что условия четырех “дефолтных” пенсионных фондов вынудят и их конкурентов снизить тарифы, что будет выгодно и для тех, кто планирует оставить свои накопления в нынешнем фонде.