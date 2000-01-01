Israel Chemicals увеличит доход на $110 миллинов в год
Компания Israel Chemicals заявила, что наращивает объемы производста элементов на основе соединений брома после заключения нескольких соглашений с клиентами в Азии.
Компания инвестирует около 50 миллионов долларов в завод в Израиле, где она имеет эксклюзивные права на добычу полезных ископаемых. Ожидается, что расширение будет приносить дополнительный доход в 110 миллионов долларов в год, начиная с 2021 года.
Расширение увеличит производственные мощности TBBA (тетрабромбисфенол А), соединения брома, используемого в основном при производстве печатных плат для электронной промышленности, до 25 000 метрических тонн в год.
Новые соглашения в Азии следуют за сокращением производства брома в Китае, заявила Israel Chemicals, крупнейший в мире производитель брома и продуктов на основе брома.