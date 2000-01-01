15.09 12:32 MIGnews.com

Экологи - против дорог и тоннелей Иерусалима

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Проекты по строительству дорожной инфраструктуры в западных районах Иерусалима, которые продвигает местный муниципалитет, а также министерство транспорта, грозит городу экологической катастрофой.Такое мнение выразили израильские защитники природы, а также жители города, сообщает Гаарец .Восемь проектов, рассчитанные в основном на пригороды Иерусалима, предусматривают строительство в университетской больнице Хадасса в Эйн-Кареме огромной стоянки на тысячу паркомест и ряда автомагистралей, которые должны соединить пригород Мевассерет-Цион, район Национального парка Кастель и окрестности Эйн-Карем.Крупнейший план, недавно представленный на суд общественности, предусматривает строительство двух подземных туннелей на перекрестке Ора в юго-западном Иерусалиме. Местные жители опасаются, что схема направлена на возрождение транспортного плана, а также плана расширения города на запад и застройки зеленых зон новыми кварталами, которые отменили около десяти лет назад. По их мнению, разделение плана на восемь меньших частей направлено на продвижение каждого из них по-отдельности, тогда как общий план, показавший бы полную картину, выглядел бы, по меньшей мере, тревожно.Команда проектировщиков отмела критику, заявив, что новый план не имеет ничего общего с ранее отмененным, который не подразумевал проход через перекресток Ора. Тем не менее, оппоненты строительства утверждают, что дорога изменит ландшафт, усугубит проблемы с движением и откроет дорогу застройке лесистой местности новыми городскими кварталами.Общество по охране природы Израиля и Еврейский национальный фонд поддержали недовольство жителей, предупредив о неизбежной экологической катастрофе и транспортном коллапсе, поскольку новая автомагистраль, помимо влияния на ландшафт, строится в основном под частный транспорт.Отметим, планы пересечения реки Ора представили комитету по планированию и строительству Иерусалимского района как часть усилий по оптимизации маршрутов общественного транспорта в городе и обеспечения беспрепятственного проезда скоростного трамвая до Хадассы, в то время как частные авто будут ездить в туннелях под транспортным узлом. Туннели также позволят построить новый район на хребте Лаван, недалеко от перекрестка реки Ора.Местные же жители уверены, что на практике перекресток нужно спроектировать таким образом, чтобы вместить весь входящий трафик через западные подъезды к Иерусалиму, оборудовав по две полосы в каждом направлении."Если возникла проблема с пересечением Оры – ее нужно сесть и решить. Но Иерусалимские холмы, на мой взгляд – священное пространство", – заявил защитник окружающей среды Яэль Ависсар.Команда планирования отклоняет аргументы своих оппонентов, настаивая, что план соединения Oрa предусматривает приоритет для рельсового транспорта.