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Cofizz закрывает 8 отделений, сеть - на грани банкротства 15.06 08:23   MIGnews.com

Cofizz закрывает 8 отделений, сеть - на грани банкротства

Сеть дешевых кафе Cofizz сообщила о закрытии восьми из 22 своих своих отделений.

Закрываются кафе в Петах-Тикве, Нетании, Кармиэле, Рамат-Гане, Ришон Ле-Ционе , Реховоте и два кафе в Хайфе.

Владелец, Моше Мизрахи, говорит: Если дела пойдут так дальше, в следующем месяце я буду вынужден закрыть еще 6-7 кафе”.

Мизрахи, продававший кофе по 5 шекелей за чашку говорит, что коронавирус нанес его бизнесу смертельный удар: “Все сети, продающие по 5-6 шекелей закроются. Меню по 5 шекелей невозможно, нас ждет полный коллапс. У людей нет денег, чтобы вернуться к нормальной жизни, нет туристов, люди боятся выходить из дома. Клиентов нет. но владельцам недвижимости нужно платить аренду, нужно платить НДС, нужно платить зарплаты работникам”.

Мизрахи говорит: “В прошлом месяце все начало рушиться - если говорить о затратах. Количество продаж не превышает 60% от того, что было до кризиса. Нет возможности выжить при таких условиях. речь идет не только о нас. В других сетях кафе долги франшиз составляют 20-100 тысяч шекелей - и пока их не выплатят. Поставщики отказываются от новых поставок”.

Несмотря на это, Мизрахи верит в то, что “сильные отделения выживут”  - на Центральной Автобусной Станции в Тель-Авиве, в Бар-Илан и в Иерусалиме.Тем не менее, он предсказывает сокращение своего бизнеса на 90%.


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