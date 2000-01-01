Учителя обвинили минфин в жестокости

Учителя поражены "жестокостью", с какой уполномоченный министерства финансов по заработной плате Коби Бар-Натан к ним относится.
Такое заявление сделал председатель организации учителей Ран Эрез в ответ на угрозу урезать зарплату тем, кто откажется работать после 19 июня.
"Если это будет сделано, мы подадим в суд против минфина. Слава Богу, есть суд в Государстве Израиль, и никому не дано права лишать работника заработанных им денег. И уж тем более, ни у кого нет права лишать денег педагогов, которые напряженно работали в период карантина, и сделали все, чтобы у учеников был полный учебный год", – возмутился он.
Между тем, по сообщениям израильских СМИ, юристы отмечают, что шаг, задуманный минфином и министерством просвещения является противозаконным. Поскольку в трудовом договоре указано, что зарплата учителей снижена для оплаты продолжительного отпуска в период летних каникул.