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Учителям угрожают урезать зарплату: названы условия | Фото:15.06 19:30   MIGnews.com

Учителям угрожают урезать зарплату: названы условия

Генеральный директор министерства финансов проинструктировал ответственного за зарплаты насчет действий в отношении учителей, которые откажутся выполнять распоряжение о продлении учебного года.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Глава отдела минфина по вопросам зарплаты Коби Бар-Натан сообщил, что выплаты педагогам, которые откажутся работать после 19 июня, будут сокращены.

На какую именно сумму, он так и не пояснил. В результате распространения коронавируса учебный год был продлен до июля. Однако некоторые учителя средних и старших классов отказались от требований продолжать обучение в летние месяцы.


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