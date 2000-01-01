15.06 19:30 MIGnews.com

Учителям угрожают урезать зарплату: названы условия

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Генеральный директор министерства финансов проинструктировал ответственного за зарплаты насчет действий в отношении учителей, которые откажутся выполнять распоряжение о продлении учебного года.Об этом сообщают израильские СМИ.Глава отдела минфина по вопросам зарплаты Коби Бар-Натан сообщил, что выплаты педагогам, которые откажутся работать после 19 июня, будут сокращены.На какую именно сумму, он так и не пояснил. В результате распространения коронавируса учебный год был продлен до июля. Однако некоторые учителя средних и старших классов отказались от требований продолжать обучение в летние месяцы.