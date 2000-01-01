15.06 12:17 MIGnews.com
Большинство израильтян до сих пор без работы
Около 69% израильтян, подали прошение на пособие по безработице во время вспышки смертоносного китайского коронавируса COVID-19, по-прежнему не имеют заработка.
Соответствующие данные опубликованы Национальным институтом страхования.
Эта цифра остается высокой, несмотря на постепенное восстановление экономической активности в стране начиная с 19 апреля.
Непосредственно до и во время вспышки коронавируса было подано в общей сложности 1,06 миллиона заявлений, включая 920 359 заявлений, поданных с начала марта.
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