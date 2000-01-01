16.06 06:18 MIGnews.com
Elbit заключает выгодную сделку с филиппинской армией
Израильская оборонная компания Elbit Systems Ltd. заключает взаимовыгодную сделку с филиппинской армией на 180 миллионов долларов, пишет в субботу, 15 июня Globes
.
Источники в обороне прогнозируют, что соглашение о поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов для филиппинских воинских частей будет подписано в ближайшие недели.
По данным источников, филиппинские военные интересуются моделями Hermes 900 и Hermes 450, которые созданы для выполнения миссий, требующих преодоления больших расстояний.
Кроме того, они намерены приобрести у израильского предприятия модели Skylark 1 и Skylark 3, используемыми для сбора разведывательных данных.
Все беспилотники, которые Elbit Systems поставит на Филиппины, будут использоваться для сбора разведывательных данных, наблюдения в реальном времени, а также патрулирования границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии