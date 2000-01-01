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Покупателей гибридных авто ожидают большие налоги | Фото:16.06 09:07   MIGnews.com

Израиль: Покупателей гибридных авто ожидают большие налоги

Министерство финансов планирует снизить налоговые льготы на покупку гибридных автомобилей, начиная с января 2020 года, в рамках пакета мер, направленных на сокращение дефицита бюджета.

Об этом в субботу, 15 июня пишет портал Globes.

По данным источников, снижение налоговых льгот будет введено в порядке, который вступит в силу в январе следующего года, когда истечет временный приказ от 2017 года, подписанный министром финансов Моше Кахлоном, который продлит эти льготы на два года.

Среди других мер, направленных на сокращение дефицита бюджета, - использование 150 миллионов шекелей в доходах от Mifal Hapayis - Израильской национальной лотереи и сокращение общих бюджетов правительственных министерств на 1,15 миллиарда шекелей.

Ожидается, что к началу 2021 года поступления от налогов, связанных с транспортными средствами, возрастут до миллиарда шекелей.

Согласно информации издания, льготы на полностью электрические автомобили пока что отменять не планируют.

Как передают источники, за счет уменьшения льгот ведомство намерено дополнительно привлечь в бюджет 500 миллионов шекелей, за счет налогообложения легковоспламеняющихся растворителей – еще 400 миллионов шекелей.

Планируется, что эти меры позволят сэкономить 3,25 миллиардов шекелей, снизив прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год с 4% до 3,8%.

"Важно отметить, что эти меры не предназначены для решения проблемы, но они являются единственными мерами, которые мы можем предпринять, чтобы немного уменьшить проблему. Мы решим всю проблему в бюджете 2020 года", - подчеркнули источники в Министерстве финансов.

Новые меры будут представлены кабинету для утверждения на его предстоящей сессии.


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