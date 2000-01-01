Израиль: Покупателей гибридных авто ожидают большие налоги

По данным источников, снижение налоговых льгот будет введено в порядке, который вступит в силу в январе следующего года, когда истечет временный приказ от 2017 года, подписанный министром финансов Моше Кахлоном, который продлит эти льготы на два года.
Среди других мер, направленных на сокращение дефицита бюджета, - использование 150 миллионов шекелей в доходах от Mifal Hapayis - Израильской национальной лотереи и сокращение общих бюджетов правительственных министерств на 1,15 миллиарда шекелей.
Ожидается, что к началу 2021 года поступления от налогов, связанных с транспортными средствами, возрастут до миллиарда шекелей.
Согласно информации издания, льготы на полностью электрические автомобили пока что отменять не планируют.
Как передают источники, за счет уменьшения льгот ведомство намерено дополнительно привлечь в бюджет 500 миллионов шекелей, за счет налогообложения легковоспламеняющихся растворителей – еще 400 миллионов шекелей.
Планируется, что эти меры позволят сэкономить 3,25 миллиардов шекелей, снизив прогнозируемый дефицит бюджета на 2020 год с 4% до 3,8%.
"Важно отметить, что эти меры не предназначены для решения проблемы, но они являются единственными мерами, которые мы можем предпринять, чтобы немного уменьшить проблему. Мы решим всю проблему в бюджете 2020 года", - подчеркнули источники в Министерстве финансов.
Новые меры будут представлены кабинету для утверждения на его предстоящей сессии.