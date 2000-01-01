15.05 14:42 MIGnews.com

Арендная плата в Израиле ползет вверх

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Давление министерства финансов приносит свои результаты, и инвесторы продолжают покидать рынок жилья. Количество сделок, совершенных в феврале с целью приобретения квартиры в качестве инвестиции, упало до 13% от общего количества сделок, что — по данным министерства финансов — является историческим минимумом. Всего в феврале 2018 года инвесторами было приобретено 1.100 квартир, что на 29% меньше, чем в феврале 2017 года. Так как именно на инвесторах держится фонд съемного жилья в Израиле, то подобное развитие событий не может не сказаться на размере арендной платы.Цены на квартиры больше не растут, а доходность от аренды квартир без роста цен не интересует инвесторов, и они избавляются от недвижимости. В феврале ими было продано почти 1.750 квартир — на 630 больше количества единиц жилья, приобретенных инвесторами за тот же месяц. С апреля 2016 года количество квартир, находящихся в руках инвесторов, уменьшилось на 9.400 единиц. Согласно официальной статистике, сокращение фонда пока что не сказывается на размере арендной платы, но проверка, проведенная экономическим приложением газеты Едиот Ахаронот, совместно с прейскурантом цен на квартиры Леви Ицхак, показала, что арендная плата растет, а на 3-х комнатные квартиры она выросла с апреля 2017 года на 7,8% — в среднем с 2.980 шекелей до 3.210 шекелей.В Тель-Авиве плата за аренду 3-х комнатных квартир выросла за год в среднем на 3,4% до 6.000 шекелей. Аренда 4-х комната подорожала почти на 4% до 8.000 шекелей. В Хайфе арендная плата выросла на 7,2% с прошлого апреля до 2.660 шекелей за 3 комнаты и до 3.550 шекелей за 4 комнаты.В Иерусалиме аренда подорожала за год на 3,6% до 4.000 за 3-х комнатную квартиру и до 4.800 шекелей за 4-х комнатную. В Холоне, где большой спрос на аренду 3-х комнатных квартир, арендная плата выросла за год на 8% с 3.700 до 4.000 шекелей. 4-х комнатные квартиры пользуются меньшим спросом, арендная плата в этом сегменте выросла за год на 3,7% до 5.100 шекелей. В Бат-Яме похожая ситуация и аренда 3-х комнатных квартир подорожала на 8% до 4.050 шекелей.В соседних с Тель-Авивом Рамат-Гане и Гиватаиме арендная плата выросла на 6,3% до 4.250 шекелей за 3 комнаты и на 6% за 4 комнаты — до 6.150 шекелей. В южной Беэр-Шеве аренда 3-х комнатной квартиры подорожала за год на 4,5% до 2.510 шекелей, а аренда 4-х комнатной квартиры — на 8%, с 3.100 до 3.350 шекелей.