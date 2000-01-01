15.05 08:50 MIGnews.com

Москва и Эр-Рияд продлят сделку по добыче нефти

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Россия и Саудовская Аравия предложили продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Об этом заявили глава Минэнерго РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.Они отметили, что такой шаг обеспечит "поступательное развитие рынка"."Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка необходимо продление совместных добровольных действий на девять месяцев до 31 марта 2018 года", – приводит Интерфакс совместное заявление глав Минэнерго.Новак и аль-Фалих условились до 24 мая провести консультации о возможном продлении договоренностей со странами-участниками соглашения.Между тем, нефть марки Brent отреагировала резким подъемом котировок на заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии.К 8.00 по мск баррель Brent торгуется около отметки 51,6 доллара.