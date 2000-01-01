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Москва и Эр-Рияд продлят сделку по добыче нефти | Фото: Thinkstock15.05 08:50   MIGnews.com

Москва и Эр-Рияд продлят сделку по добыче нефти

Россия и Саудовская Аравия предложили продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев. Об этом заявили глава Минэнерго РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Они отметили, что такой шаг обеспечит "поступательное развитие рынка".

"Министры пришли к пониманию о том, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка необходимо продление совместных добровольных действий на девять месяцев до 31 марта 2018 года", – приводит Интерфакс совместное заявление глав Минэнерго.

Новак и аль-Фалих условились до 24 мая провести консультации о возможном продлении договоренностей со странами-участниками соглашения.

Между тем, нефть марки Brent отреагировала резким подъемом котировок на заявление министров энергетики России и Саудовской Аравии.

К 8.00 по мск баррель Brent торгуется около отметки 51,6 доллара.
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