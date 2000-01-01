16.05 01:27 MIGnews.com

Россия потратит 20 млн на ремонт купола Капитолия в Гаване

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Конкурс по реставрации золотого покрытия купола Национального Капитолия в столице Кубы проводит компания "Госзагрансобственность" Управделами президента России.Заявка на проведение конкурса опубликована на портале госзакупок. Максимальная цена данного контракта составит 20 миллионов рублей. Средства на восстановление купола выделят из федерального бюджета России.Исполнитель работ будет определен в начале июня, говорится в заявке. Отмечается, что до конца августа 2017 года проектировщик должен представить решения по усилению конструктивных элементов большого купола, а также по устройству его новой облицовки природным камнем с укладкой нового медного листа и нанесением покрытия из сусального золота.Напомним, что спикер Совета федераций Валентина Матвиенко в мае 2016 года сообщила, что россияне посодействуют в восстановлении гаванского Капитолия. По ее словам, о помощи в реставрации просили кубинские парламентарии.В 2016 году по заказу Управделами президента РФ были проведены обмерно-обследовательские работы на куполе. Эксперты выясняли техническое состояние основных несущих конструкций. Стоимость работ составила 2,4 миллиона рублей.