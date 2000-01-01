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Новая уступка ортодоксам: Йешивы освободят от арноны | Фото: Thinkstock15.03 08:10   MIGnews.com

Новая уступка ортодоксам: Йешивы освободят от арноны

Во вторник, 14 марта, Кнессет принял в третьем, окончательном, чтении законопроект депутата Йоава Бен-Цура (ШАС), который освободит йешивы от муниципального налога на надвижимость (арноны). До сих пор от налога освобождались только синагоги и религиозные институты.

Голоса за документ разделились следующим образом: 42 – за, 6 – против.

Бен-Цур выразил удовлетворение голосования, заявив, что новый закон защитит религиозные учреждения.

"Я благословляю принятие закона во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Кнессета. У меня нет сомнений в том, что он позволит залам обучения и йешивам сосредоточиться на изучении Торы, а не на преследованиях городских чиновников. В Еврейском государстве уместно усилить и укрепить изучение Торы, чтобы защитить такой характер государства. Это мы и сделали, это мы и будем делать в дальнейшем", - цитирует автора законопроекта "Аруц Шева".
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