15.03 16:44 MIGnews.com

Израиль: Импортом по дефициту

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Все ближе долгожданные весенние праздники. Уже сейчас можно смело сказать, что нас ожидает массовый исход израильтян за границу — при столь низких курсах доллара, евро и фунта стерлингов, а также при возможности приобрести билеты в бюджетных авиакомпаниях, отпуск в Эйлате или Тверии выглядит дорогой альтернативой по сравнению с Европой или «ближним зарубежьем» — Грецией или Кипром. Выезд за границу, кроме возможности оторваться от новостей и повседневных проблем, еще и позволяет избежать праздничных хлопот.Тех же, кто останутся в стране и, более того, будут принимать гостей, ожидает активная подготовительная работа, включающая закупку продуктов в почти промышленных количествах. В последние годы этот процесс несколько усложнился на фоне ставшего уже традиционным предпраздничного дефицита продуктов питания. У каждого дефицита своя уважительная причина, но легче от этого не становится, поскольку израильтяне не привыкли к пустым полкам магазинов, на которых нет мяса и яиц, не хватает молочных продуктов, а овощи продаются по запредельным ценам.Чтобы избежать дефицита овощей и молочных продуктов в дни праздников, министерства финансов и сельского хозяйства начинают заранее проводить подготовительную работу. Важной частью программы является выдача разрешений на беспошлинный импорт целого ряда продуктов питания, чтобы позволяет не только избежать дефицита, но и снизить цены. На этой неделе министр финансов Моше Кахлон подписал указ о беспошлинном ввозе в Израиль 40 тысяч тонн овощей. Указ был подготовлен Налоговым управлением и согласован с министерством сельского хозяйства, в его рамках квота на беспошлинный импорт свежих овощей увеличена на 60 тысяч тонн, из них 40 тысяч тонн перед праздником Песах. Среди овощей - огурцы, помидоры, перец, салат, петрушка и сельдерей. Ранее министерство экономики приняло решение отменить таможенные пошлины на огурцы, поставляемые в Израиль из Палестинской автономии. На данном этапе речь идет о беспошлинном импорте 4 тысяч тонн в год.Можно предположить, что подготовка к праздникам не ограничится беспошлинным ввозом овощей. В прошлые годы на прилавках ощущался дефицит молочных продуктов, хотя уже сегодня на прилавках ощущается достаточно острая нехватка масла. Местные производители объясняют дефицит постоянно растущим спросом со стороны потребителей на фоне отказа от использования маргарина в процессе приготовления пищи. По их словам, проблема заложена в объемах производства сырого молока, которые на сегодняшний день не соответствуют уровню спроса, что особенно тревожно, потому что накануне праздника спрос взлетит во много раз. В прошлом году в министерстве сельского хозяйства не стали рисковать, разрешив беспошлинный импорт 700 тонн масла, хотя производители уверяли, что не хватало всего порядка 350 тонн продукции.