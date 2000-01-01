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Министры облегчили финансовое бремя учеников йешив | Фото: Thinkstock15.03 13:43   MIGnews.com

Министры облегчили финансовое бремя учеников йешив

Министерская комиссия по законодательству одобрила закон депутата Михаэля Малькиэли (ШАС), который освободит учащихся в йешивах, не достигших 19-летнего возраста, от уплаты взносов в Ведомство национального страхования.

В настоящее время все израильтяне старше 18 лет обязаны платить ежемесячные страховые взносы, при этом студенты йешив платили по льготной ставке в размере 125 шекелей, тогда как безработные и люди не имеющие дохода платили по 170 шекелей в месяц.

Новый закон предлагает освободить учащихся в йешивах (но не колледжах или ВУЗах) от уплаты взносов в Ведомство национального страхования.

"Смысл нового закона ясен – каждый студент, вступивший в среднюю школу и не достигший 19-летнего возраста, не будет платить взносы по программе государственного страхования. Поскольку израильское правительство признает, поддерживает и финансирует йешивы как средние школы, их ученикам нет причин платить страховые взносы по программе государственного страхования. Нынешнее законодательство дискриминационное и неверное. Новый закон исправит эту несправедливость и осуществит истинные намерения первоначального закона, устранив дискриминацию", - так описывает свой документ депутат Малькиэли.

Лидер ШАСа Арье Дери с удовлетворением воспринял новости об облегчении финансового бремени учеников йешив и поблагодарил своего однопартийца за "столь важных закон".

Стоит отметить, что это уже вторая уступка ортодоксам за последние 2 дня. Во вторник в третьем, Кнессет принял в третьем, окончательном, чтении законопроект депутата Йоава Бен-Цура (ШАС), который освободит йешивы от муниципального налога на недвижимость (арноны).
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