Министры облегчили финансовое бремя учеников йешив
Министерская комиссия по законодательству одобрила закон депутата Михаэля Малькиэли (ШАС), который освободит учащихся в йешивах, не достигших 19-летнего возраста, от уплаты взносов в Ведомство национального страхования.
В настоящее время все израильтяне старше 18 лет обязаны платить ежемесячные страховые взносы, при этом студенты йешив платили по льготной ставке в размере 125 шекелей, тогда как безработные и люди не имеющие дохода платили по 170 шекелей в месяц.
Новый закон предлагает освободить учащихся в йешивах (но не колледжах или ВУЗах) от уплаты взносов в Ведомство национального страхования.
"Смысл нового закона ясен – каждый студент, вступивший в среднюю школу и не достигший 19-летнего возраста, не будет платить взносы по программе государственного страхования. Поскольку израильское правительство признает, поддерживает и финансирует йешивы как средние школы, их ученикам нет причин платить страховые взносы по программе государственного страхования. Нынешнее законодательство дискриминационное и неверное. Новый закон исправит эту несправедливость и осуществит истинные намерения первоначального закона, устранив дискриминацию", - так описывает свой документ депутат Малькиэли.
Лидер ШАСа Арье Дери с удовлетворением воспринял новости об облегчении финансового бремени учеников йешив и поблагодарил своего однопартийца за "столь важных закон".