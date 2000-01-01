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Статистика: Россия - страна потенциальных банкротов | Фото: Thinkstock15.02 09:45   MIGnews.com

Статистика: Россия - страна потенциальных банкротов

В России растет число потенциальных банкротов. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", передает РИА Новости.

Согласно докладу кредитного бюро, за 2017 год в РФ число россиян, которым грозит банкротство, выросло на 5,8% - до 435 тысяч граждан страны, что на 24 тысячи меньше, чем это было в 2016-ом.

"Региональная динамика числа потенциальных банкротов несколько настораживает – в 51 регионе отмечен рост в среднем на 500 человек, и лишь в 9 регионах – снижение, на более скромные 200 человек в среднем", — отмечают авторы исследования, уточнив, что доля физических лиц, имеющих действующий кредит и являющихся потенциальными банкротами составляет 1,3% от общего количества заемщиков.

В первую десятку регионов-лидеров в антирейтинге входят Москва, Московсковкая, Тюменская, Свердловская области, а также Чукотский автономный округ, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, республика Калмыкия и Ленинградская область.
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