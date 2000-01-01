15.02 16:49 MIGnews.com

Курс евро к шекелю упал до рекордного минимума

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Обменный курс шекеля-евро опускается значительно ниже NIS 4/€ в то время, как израильские экспортеры борются за то, чтобы получить прибыль от экспорта в Европу.Курс евро к шекелю упал до нового 15-летнего минимума. В день межбанковских торгов, курс шекель-евро снизился на 0,75% от вчерашней репрезентативной ставки NIS 3,952/€, а обменный курс шекель-доллар вырос на 0,05% при NIS 3,748/$.Вчера, 14 февраля, Банк Израиля понизил репрезентативную ставку шекеля к доллару на 0,053% по сравнению со ставкой NIS 3,746/$ в понедельник. Торговая ставка шекель-евро снизилась на 0,128% до NIS 3,982/€.Евро ослаб на 5% по отношению к шекелю с начала 2017 года и на 2% по отношению к доллару до $ 1,05/ €. Помимо всего прочего, евро был ослаблен Brexit и страхом за будущего денежной единицы ЕС.В то время как израильтяне пользуются более дешевым импортом из Европы и более дешевыми каникулами в Европе, многие израильские экспортеры обеспокоены тем, что они могут быть вынуждены отказаться от европейских рынков, а рентабельность выжимается низким курсом.