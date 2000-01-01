Система платежей Yandex начинает работать в Израиле
Гигант российского рынка - система платежей Yandex начинает работать в Израиле.
Yandex позволяет перевод денежных средств между частными лицами и бизнесами посредством текстового сообщения с смартфона Apple.
Пользователи также могут организовывать чаты для сбора средств на определенные цели - и видеть, как они накапливаются в реальном времени.
Официальный запуск сервиса пройдет в марте во время конференции GMIC в Тель-Авиве. Гостям покажут все преимущества платежной системы.
Платежная система Yandex базируется на инфраструктуре iMessage девайсов Apple. Платежи идут через компании Visa и MasterCard с соблюдением международных стандартов безопасности перевода денежных средств.