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15.02 13:03   MIGnews.com

Система платежей Yandex начинает работать в Израиле

Гигант российского рынка - система платежей Yandex начинает работать в Израиле.

Yandex позволяет перевод денежных средств между частными лицами и бизнесами посредством текстового сообщения с смартфона Apple.

Пользователи также могут организовывать чаты для сбора средств на определенные цели - и видеть, как они накапливаются в реальном времени.

Официальный запуск сервиса пройдет в марте во время конференции GMIC в Тель-Авиве. Гостям покажут все преимущества платежной системы.

Платежная система Yandex базируется на инфраструктуре iMessage девайсов Apple. Платежи идут через компании Visa и MasterCard с соблюдением международных стандартов безопасности перевода денежных средств.
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