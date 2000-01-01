15.02 13:03 MIGnews.com

Система платежей Yandex начинает работать в Израиле

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Гигант российского рынка - система платежей Yandex начинает работать в Израиле.Yandex позволяет перевод денежных средств между частными лицами и бизнесами посредством текстового сообщения с смартфона Apple.Пользователи также могут организовывать чаты для сбора средств на определенные цели - и видеть, как они накапливаются в реальном времени.Официальный запуск сервиса пройдет в марте во время конференции GMIC в Тель-Авиве. Гостям покажут все преимущества платежной системы.Платежная система Yandex базируется на инфраструктуре iMessage девайсов Apple. Платежи идут через компании Visa и MasterCard с соблюдением международных стандартов безопасности перевода денежных средств.