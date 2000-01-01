Выгодный кредит под залог недвижимости от банка Тинькофф
Многим людям нужны деньги для решения их жизненных проблем или приобретения какой-либо дорогой вещи. В этом сможет помочь банк Тинькофф, который предлагает всем своим клиентам выгодные кредиты. Если вам нужен потребительский кредит, то можете взять его под залог недвижимости. Для этого не потребуются подтверждающие справки о доходах или переоформление квартиры на банк.
Требования к заемщику
• ваш возраст должен быть в пределах от 18 до 70 лет;
• наличие паспорта РФ и прописки на территории России (можно иметь временную прописку);
• получить займ можно даже не являясь собственником недвижимости.
Рассчитать займ можно при помощи онлайн-калькулятора, который находится на сайте Тинькофф. Для этого заполните все необходимые поля и программа самостоятельно рассчитает все за вас, выдав конечный результат.
После одобрения вашей заявки, сотрудники Тинькофф быстро привезут вам карточку банка вместе со всеми необходимыми документами и договорами под роспись. Пользоваться деньгами можно будет после регистрации залога. Кроме этого, каждый клиент банка получит бесплатное обслуживание карточки на время действия кредита.
Основные преимущества
Каждый клиент Тинькофф получит следующие преимущества:
• быстрое рассмотрение и одобрение заявки. Вы получите деньги на следующий день после регистрации залога;
• выдается кредит без справок о доходах и других документов. Достаточно иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС;
• после оформления займа, квартира останется у вас, поэтому ничего переоформлять на банк не нужно;
• вы можете взять до 15 000 000 рублей под 8%. Точная процентная ставка и нюансы сделки будут рассчитаны индивидуально для каждого клиента.
Взять кредит под залог недвижимости может любой человек, которому срочно нужны деньги. Компания Тинькофф с радостью вам с этим поможет, предоставив займ на выгодных условиях.
Оформив займ и получив карточку вы сможете снимать деньги в любых банкоматах мира без комиссии. В случае возникновения вопросов, воспользуйтесь бесплатной консультацией от специалистов компании, которые всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы.
При оформлении заявки от вас потребуется указать следующие данные:
• желаемая сумма кредита;
• срок кредитования;
• ваши ФИО;
• телефонный номер.
Для более быстрого рассмотрения и одобрения вашей заявки рекомендуется заполнить все поля анкеты на официальном сайте Тинькофф.