Мебельный концерн BRW открывает в Израиле первый магазин
Мебель разная нужна, мебель разная важна. Правильно подобранная мебель способна создать атмосферу, в которой вы будете чувствовать себя комфортно и уютно. В такой дом хочется приходить, в таком доме хочется жить. Поэтому когда речь заходит о покупке мебели, важно учитывать все: и качество, и красоту, и удобство, и функциональность. Разумная цена – также немаловажный фактор.
Сейчас стало возможным приобрести мебель отличного качества по доступной цене. Впервые в Израиле международный мебельный концерн BRW открывает магазин BRW Outlet.
Европейский мебельный холдинг BRW (Black Red White) уже больше 20 лет производит и реализует продукцию высокого качества во многих странах мира. Это корпусная и мягкая мебель, завоевавшая признание и популярность у покупателей благодаря отменному исполнению, экологичности материалов и приемлемой стоимости. Каждый клиент может выбрать по вкусу модульную мебель в комплектах и по отдельности, а еще кухни, диваны, кресла и стулья разной стилистики и дизайна. Вся мебель функциональна, эстетичноста, долговечна, надежна и безопасна для взрослых и детей. В числе ее достоинств универсальность, возможность создания комфортного интерьера с минимальными денежными затратами.
BRW Outlet представляет собой новый формат мебельного торгового центра, предлагающего европейскую дизайнерскую мебель напрямую от производителя по очень выгодным ценам.
Мебельный BRW Outlet – это территория умного шопинга, значительно экономящая время. Здесь есть все необходимое для того, чтобы обставить всю квартиру быстро и со вкусом. Привлекательные готовые интерьерные решения помогают без труда создать уют и гармонию в доме.
По случаю открытия первого магазина в Ришон ле-Ционе BRW Outlet предлагает скидки до 70% на всю мебель! Самое время именно сейчас украсить свою планету – Дом.