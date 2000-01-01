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Стартовала поставка израильского газа в Египет | Фото:15.01 08:50   MIGnews.com

Стартовала поставка израильского газа в Египет

В среду, 15 января, стартовала коммерческая поставка израильского газа с месторождения "Левиафан" в Египет.

Об этом рассказали в рамках проходящего в Каире регионального энергетического форума министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и его египетский коллега Тарек аль-Мула, передает 13 канал.

Часть поставляемого Израилем газа будет сжижаться на египетских заводах и транспортироваться в Европу.

"Израиль впервые в своей истории стал экспортером энергии — это самое значительное экономическое достижение с момента подписания мирного соглашения между государствами", — сказал Штайниц.

Он уточнил, что это революционное достижение, которое делает Израиль энергетической сверхдержавой.

Отметим, что соглашение о поставках газа в Египет было утверждено в октябре 2019 года. Условием стало обязательство Fuel Drilling и Noble Energy продавать "голубое топливо" израильским потребителям по цене экспорта в Египет — по $5,5 за "единицу тепла".


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