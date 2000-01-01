15.01 19:28 MIGnews.com

Катар потратит $12 млн. на топливо для электростанции в Газе

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Катар согласился выплатить $12 млн. Палестинской энергетической компании. Указанная сумма предназначена для приобретения топлива для электростанции в Газе.Сделка, которая была заключена между эмиром Катара Тамимом Бин Хамад аль-Тани и лидером ХАМАСа Исмаилом Ханийе в Дохе, должна положить конец кризису электроснабжения в палестинском анклаве. Об этом сообщают местные СМИ.Ранее в Газе прошли массовые демонстрации. Участники митингов, таким образом, хотели выразить протест против того, что туннели снабжают электричеством целые сутки, в то время как дома простых жителей получают в день 2-3 часа.Также демонстранты обвинили ХАМАС в систематических перебоях в энергоснабжении.