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Трамп не будет повышать пошлины на товары из Китая 14.10 12:45   MIGnews.com

Трамп не будет повышать пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Китая начало выполнять заключенные ранее торговые договоренности с США, в частности касающиеся закупок больших объемов американской сельскохозяйственной продукции.

Трамп заявил, что КНР приступила к закупкам незамедлительно, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели". "Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", - написал президент США в своем микроблоге в Twitter. Также он пообещал "завершить масштабную первую фазу сделки" и приступить ко второму этапу переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Китайская сторона, в свою очередь, заявила о значительном прогрессе в ряде областей, достигнутом в ходе очередного раунда торговых и экономических переговоров с США.

Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".


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