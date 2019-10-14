Трамп не будет повышать пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Китая начало выполнять заключенные ранее торговые договоренности с США, в частности касающиеся закупок больших объемов американской сельскохозяйственной продукции.
Трамп заявил, что КНР приступила к закупкам незамедлительно, "не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели". "Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров", - написал президент США в своем микроблоге в Twitter. Также он пообещал "завершить масштабную первую фазу сделки" и приступить ко второму этапу переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.
Китайская сторона, в свою очередь, заявила о значительном прогрессе в ряде областей, достигнутом в ходе очередного раунда торговых и экономических переговоров с США.
Ранее министерство коммерции Китая сообщило, что китайская сторона достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров. Трамп, в свою очередь, заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".