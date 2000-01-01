14.10 11:08 MIGnews.com

Из-за вируса: подорожали израильские огурцы

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20-й канал израильского ТВ сообщает о том, что цена огурцов в Израиле за одну неделю увеличилась почти в два раза и составляет около 7 шекелей за килограмм. Речь идет о цене, по которой производитель готов отпускать огурцы оптовикам. Чтобы он хоть что-то заработал, огурцы в рознице должны стоить еще дороже.В мошаве Ахитув выращивают около 60% израильских огурцов. Из-за вируса, поразившего посадки, фермерам удается спасти не более половины урожая. Это ведет к нехватке огурцов - и резкому росту рыночной цены.Вирус передается от растения к растению различными способами, в том числе, в ходе поливки.