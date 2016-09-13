14.06 13:13 MIGnews.com

"Большая лотерея": в Израиле разыгрывают 15 тысяч квартир

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“Цена для новосела” наращивает темпБольшая лотерея программы “Мехир ле-Миштакен”: одновременный розыгрыш 15 тысяч единиц жильяРекордное количество квартир в 24 населенных пунктах по всей стране выставляются на розыгрыш в рамках льготной программы. Тысячи молодых семей смогут приобрести свою первую квартиру на десятки процентов дешевле рыночной цены. Каждый имеющий право на льготу может записаться на розыгрыш в трех разных городах, тем самым повышая свой шанс на удачный жребий. Жители города, где разыгрываются квартиры, имеют дополнительное преимущество при розыгрыше. Следующая большая лотерея проекта “Цена для новосела” пройдет в октябре 2017 года.Глава жилищного штаба Авигдор Ицхаки поясняет: “Строительство жилья - сфера требующая немалого терпения. И главная цель большого розыгрыша - придать уверенности участникам проекта “Цена для новосела”. Большая лотерея сократит количество израильских семей, не имеющих собственного жилья, еще на 15 тысяч человек”.Министр финансов Моше Кахлон представляет сегодня большую лотерею программы “Мехир ле-Миштакен” - одновременно будут разыграны 15.000 единиц жилья. Тысячи молодых семей, победивших в лотерее, получат право приобрести квартиры на сотни тысяч шекелей дешевле рыночной цены. До настоящего момента подрядчикам были проданы более 40 тысяч квартир по программе “Цена для новосела”, и более 10 тысяч льготников уже выиграли квартиры. Большая лотерея даст еще тысячам молодых семей гарантированное право на приобретение собственной квартиры, а также ускорит темпы продаж жилья.Розыгрыш стартует в полночь в воскресенье, 18.06.17, и продлится четыре недели. Молодые семьи и другие льготники, имеющие право на участие в проекте “Цена для новосела”, смогут записаться на крупнейший розыгрыш квартир в 24 населенных пунктах по всей стране, в 85 различных строительных проектах общим объемом в 15.000 единиц жилья. Программа снизит уровень спроса на жилье и поможет огромному количеству молодых семей приобрести квартиру по цене существенно ниже рыночной.В рамках большой лотереи будут разыграны 15.000 квартир в следующих населенных пунктах: Хайфа, Ришон ле-Цион, Нетания, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Герцлия, Модиин, Рамле, Раанана, Рош а-Аин, Явне, Нацрат-Илит, Кирьят-Бялик, Гадера, Офаким, Мигдаль а-Эмек, Кфар-Йона, Тират-Кармель, Атлит, Шломи, Пардесия, Мицпе-Рамон, Мерказ Шапира и Хариш.Лотерея на все проекты, за исключением Бейт-Шемеша, распространяется на льготников программы “Мехир ле-Миштакен” первого порядка (“сидра “алеф”) - тем, кто записался в программу первыми. Речь идет о льготниках, которые подали запрос на получение удостоверения льготника (“теудат закаут”) от министерства строительства до 13.09.2016 года и записался на программу в числе первых 60.000 человек. Многие из этих людей уже участвовали в розыгрышах и не выиграли. Большая лотерея многократно увеличивает их шансы. В настоящий момент осталось около 45 тысяч льготников первого порядка, не реализовавших еще свое право на льготное жилье. После нынешнего розыгрыша таковых останется лишь 30 тысяч.Правила участия в розыгрыше идентичны другим розыгрышам программы “Мехир ле-Миштакен”, проходящим по записи на сайте https://dira.moch.gov.il/. Однако в отличие от обычных розыгрышей, большая лотерея позволяет каждому участнику записаться на различные проекты в трех разных населенных пунктах, что увеличит их шансы на выигрыш именно там, где они желают приобрести квартиру. В каждом из трех населенных пунктов можно записаться на один проект.Запись на розыгрыш большой лотереи будет открыта в течение четырех недель, начиная с полуночи 18.06.17 и заканчивая 09.07.17. Личные сообщения о выигрыше будут разосланы 15 тысячам счастливчиков 14.08.17. Вследствии введения новых механизмов для улучшения процесса, выигравший квартиру сможет прийти и выбрать ее в течение года с момента выигрыша, но не более.Те же из льготников первого порядка, кому удача в этот раз не улыбнется, уже скоро смогут записаться на следующую большую лотерею на тысячи единиц жилья, которая пройдет в октябре 2017 года. В октябрьской лотерее будут участвовать такие города, как Эйлат, Бейт-Даган, Мевасерет-Цион, Ришон ле-Цион, Рош а-Аин, Модиин и многие другие населенные пункты по всей территории страны.Как и в других розыгрышах проекта “Цена для новосела”, победители большой лотереи получат возможность приобрести квартиры на десятки процентов дешевле обычных цен на жилье в данном районе, то есть, на сотни тысяч шекелей дешевле. К примеру, в Раанане квартиры проекта “Мехир ле-Миштакен” будут стоить на 400 тысяч шекелей дешевле рыночной цены, в Модиине - на полмиллиона шекелей дешевле аналогичных квартир в этом городе, в Герцлии участники проекта “Цена для новосела” приобретут квартиры со скидкой до 700 тысяч шекелей от рыночной цены, в Гадере стоимость квартиры для выигравших в розыгрыше будет на 340 тысяч тысяч шекелей дешевле рынка, в Нетании размер скидки составит до 300 тысяч шекелей.Большая лотерея: вопросы и ответыКак принять участие в лотерее?Большая лотерея предназначена только для 45.000 участников программы “Цена для новосела”, относящихся к первому порядку записавшихся (“сидра “алеф”) - за исключением розыгрышей в Бейт-Шемеше, которые будут открыты и для группы второго порядка (“сидра “бет”). Правила участия в программе аналогичны правилам участия в других розыгрышах проекта “Мехир ле-Миштакен”, никаких изменений более не было. Запись на розыгрыш проводится на сайте https://dira.moch.gov.il/.2. Как определяется порядок розыгрышей?Розыгрыши большой лотереи проводятся на основании размера населенного пункта в порядке убывания: от населенного пункта с наибольшей численностью населения (по данным Центрального бюро статистики) до населенного пункта с наименьшей численностью населения. В городах, где разыгрываются более одного строительного проекта, розыгрыши будут проведены в соответствии с очередностью, которая будет утверждена дополнительно.3. Каким будет порядок розыгрышей?1. Хайфа2. Ришон ле-Цион3. Нетания4. Беэр-Шева5. Бейт-Шемеш6. Герцлия7. Модиин8. Рамле9. Раанана10. Рош а-Аин11. Явне12. Нацрат-Илит13. Кирьят-Бялик14. Гадера15. Офаким16. Мигдаль а-Эмек17. Кфар-Йона18. Тират Кармель19. Атлит20. Шломи21. Пардесия22. Мицпе-Рамон23. Мерказ Шапира24. Хариш4. Почему порядок розыгрышей имеет значение?Выбирая три предпочтительных населенных пункта, очень рекомендуется обращать внимание на порядок розыгрышей, поскольку выигравший в одном проекте автоматически будет исключен из розыгрыша других проектов, даже если указал наиболее предпочтительный выше остальных. Например: если вы хотите записаться на розыгрыш в Хайфе и в Тират Кармеле, однако предпочли бы квартиру именно в Тират Кармеле, вам следует учесть, что розыгрыш в Хайфе будет проводиться раньше, чем розыгрыш квартир в Тират Кармеле, и если вы выиграете право на приобретение квартиры в Хайфе, в розыгрыше в Тират Кармеле вы участвовать не будете.5. Как проводится розыгрыш и как получить результат?Розыгрыш проводится в порядке, указанном выше, по очереди. После завершения каждого розыгрыша имена выигравших будут исключены из всех списков, включая розыгрыши, которые пока не прошли. Все розыгрыши проводятся компьютеризированной системой под перекрестным тщательным контролем проекта “Цена для новосела”, без какого-либо человеческого участия. Результаты всех розыгрышей большой лотереи будут опубликованы одновременно 14 августа текущего года.Победители лотереи получат сообщение о своем выигрыше по электронной почте. Те, кому удача не улыбнулась, также получат официальное сообщение об этом. Подробные результаты участники лотереи смогут найти на официальном сайте розыгрышей проекта “Цена для новосела” - https://dira.moch.gov.il/.6. Что происходит после выигрыша?Победителям розыгрыша нужно терпеливо ждать момента, когда застройщик свяжется с ними. По всей видимости, ожидание займет несколько месяцев. Возможность выбрать квартиру будет предоставлена выигравшим примерно через месяц после утверждения проекта местной комиссией по планированию и застройке.7. Когда будут проводиться дополнительные лотереи?Если вы не реализовали свое право на льготное приобретение квартиры в рамках большой лотереи проекта “Мехир ле-Миштакен”, вскоре вы сможете записаться на новую большую лотерею, в ходе которой будут разыграны еще тысячи единиц жилья. Следующая большая лотерея пройдет в октябре 2017 года, в ней будут участвовать строительные проекты по всей территории страны, включая Эйлат, Бейт-Даган, Мевасерет-Цион, Ришон ле-Цион, Рош а-Аин, Модиин и другие населенные пункты.Во время записи на розыгрыш льготники получат и информацию о цене за квадратный метр площади квартир в соответствии с тендерами, выигранными застройщиками.