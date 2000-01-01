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Катарский риал упал до 11-летнего минимума | Фото: Thinkstock14.06 10:57   MIGnews.com

Катарский риал упал до 11-летнего минимума

Катарский риал достиг нового минимума по отношению к доллару во вторник, 14 июня, на фоне продолжающегося дипломатического кризиса в стране.

Текущий курс риала к доллару 1 USD = 3,67 QAR, что показывает наихудшее положение катарской валюты с 1998 года, как сообщает Financial Times.

Центральный банк Катара установил курс 1 USD = 3,64 QAR, поэтому даже небольшие движения, вероятно, приведут к новым минимумам.

Финансовое положение Катара оказалось под давлением после дипломатического скандала с его соседями в Персидском заливе.

На прошлой неделе кредитно-рейтинговое агентство S & P сократило долгосрочный рейтинг Катар на одну ступень от AA до AA- и предположило, что вероятны последующие понижения рейтинга.

Соседи Катара, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, сократили дипломатические и торговые связи со страной, обвинив ее в поддержке террористических группировок, таких как "Исламское Государство" и "Аль-Каида". Катар отрицает эти обвинения.

Фондовый рынок Катара упал примерно на 9%, поскольку риал упал до 11-летнего минимума.

Валюта подверглась падению, несмотря на попытки министра финансов Катара Али Шарифа Аль-Эмади стабилизировать ситуацию.
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