14.05 13:41 MIGnews.com

Турция трудится над ответом для США

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Турция начнет противодействовать США в связи с решением о введении дополнительной таможенной пошлины на импорт стали и алюминия, рассказал глава Минэкономики Нихат Зейбекчи. По его словам, что в стране наблюдается дефицит в торговле сталью с США - импортируя на $100 млн металлолома больше, чем поставляет готового проката.Зейбекчи рассказал, что Турция обратилась в ВТО – власти заявили, что предпримут встречные шаги с этой недели, пишет DailySabah."…Выдвигая те же аргументы в отношении импортных пошлин из США, мы сказали им, что можем принять контрмеры очень быстро. После этого можем ввести период, который негативно повлияет на США в плане торговли между Турцией и США. Но мы оставляем все двери открытыми", - поведал министр.По информации Управления международной торговли американского Минторговли, Штаты в минувшем году являлись крупнейшим импортером стали в мире, закупив на внешнем рынке 34,6 млн тонн стали. Объем импорта стали в США в прошлом году увеличился на 15% по сравнению с 2016 годом.По статистике TurkStat, в 2017 году общий экспорт стали из Турции составил $13,8 млрд, в том числе экспорт с США составил $1,2 млрд (9% всего экспорта).