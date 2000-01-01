Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Турция трудится над ответом для США 14.05 13:41   MIGnews.com

Турция трудится над ответом для США

Турция начнет противодействовать США в связи с решением о введении дополнительной таможенной пошлины на импорт стали и алюминия, рассказал глава Минэкономики Нихат Зейбекчи. По его словам, что в стране наблюдается дефицит в торговле сталью с США - импортируя на $100 млн металлолома больше, чем поставляет готового проката.

Зейбекчи рассказал, что Турция обратилась в ВТО – власти заявили, что предпримут встречные шаги с этой недели, пишет DailySabah.

"…Выдвигая те же аргументы в отношении импортных пошлин из США, мы сказали им, что можем принять контрмеры очень быстро. После этого можем ввести период, который негативно повлияет на США в плане торговли между Турцией и США. Но мы оставляем все двери открытыми", - поведал министр.

По информации Управления международной торговли американского Минторговли, Штаты в минувшем году являлись крупнейшим импортером стали в мире, закупив на внешнем рынке 34,6 млн тонн стали. Объем импорта стали в США в прошлом году увеличился на 15% по сравнению с 2016 годом.

По статистике TurkStat, в 2017 году общий экспорт стали из Турции составил $13,8 млрд, в том числе экспорт с США составил $1,2 млрд (9% всего экспорта).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:27
ХАМАС сообщает о 18 убитых
14:16
35 тысяч палестинцев пытаются прорвать границу
14:12
У Рафиаха убиты три террориста с фугасом
14:07
На границе с Газой ранен солдат ЦАХАЛа
13:51
Начались массовые беспорядки в Иудее и Самарии
13:50
Кремль о перемещение посольства США в Иерусалим
13:37
Палестинцы сообщают о семи убитых
13:18
Бывший посол Обамы: Палестинцы должны признать Иерусалим
12:56
В районе Эйлата прогремел мощный взрыв
12:18
Беспорядки на границе: 27 арабов получили ранения
12:06
Палестинцы прорвались на израильскую территорию
11:50
"Хизбалла": Трамп подкупил Израиль
11:36
Египет: остановите Марш Возвращения, и мы откроем Рафиах
11:15
Рамалла требует признать Восточный Иерусалим столицей ПА
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus